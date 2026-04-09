Внешность российского директора лицея покорила соцсети

Российский педагог и директор школы Евгения Ворсина покорила соцсети внешностью. Ролик и комментарии опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом zhenia_5 рассказала, что после работы регулярно занимается спортом и моделингом. Так, она показала кадры с тренировок в фитнес-костюме, а также дефиле на подиуме в ГУМе. При этом преподаватель подчеркнула, что представляла люксовый бренд.

По словам Ворсиной, ее жизнь разнообразна, поскольку она ежедневно стремится работать над собой. «Не когда легко и все смотрят. А когда никто не видит. Когда лень, когда холодно, когда хочется забить. Вот тогда и растешь. Никакой магии. Только выбор каждый день», — написала преподаватель.

Видео стало вирусным и набрало более 78 тысяч лайков, впечатлив пользователей сети. «Вы не выглядите как обычный директор лицея. Очень шикарный директор!», «Вы шикарная, с первого кадра уже понятно, что вы необычная», «Вот это, я понимаю, уровень», «Глаз не отвести», — восхитились они.

