Водонаева пожелала самокатчикам гореть в аду

Блогерша Алена Водонаева заявила, что ненавидит самокатчиков

Блогерша и телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева обрушилась с критикой на людей, которые ездят на электросамокатах. В разговоре с KP.RU ведущая пожелала им гореть в аду.

«Самокатчики, будьте прокляты! Горите в аду! И ходите пешком, жирные вы твари. Вам не надо ездить на самокатах, вам надо ходить пешком, разгонять лимфу, чтобы быть здоровыми, красивыми, активными и беречь свое здоровье», — разразилась гневной тирадой Водонаева на музыкальной премии «Жара Music Awards».

Она также назвала тех, кто катается на электросамокатах, «целлюлитными хряками» и заявила, что ненавидит их.

