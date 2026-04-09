12:14, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

Водонаева пожелала самокатчикам гореть в аду

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Блогерша и телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева обрушилась с критикой на людей, которые ездят на электросамокатах. В разговоре с KP.RU ведущая пожелала им гореть в аду.

«Самокатчики, будьте прокляты! Горите в аду! И ходите пешком, жирные вы твари. Вам не надо ездить на самокатах, вам надо ходить пешком, разгонять лимфу, чтобы быть здоровыми, красивыми, активными и беречь свое здоровье», — разразилась гневной тирадой Водонаева на музыкальной премии «Жара Music Awards».

Она также назвала тех, кто катается на электросамокатах, «целлюлитными хряками» и заявила, что ненавидит их.

Ранее Водонаева призналась, что тоскует по телеведущему Ивану Урганту. Она назвала его великим человеком.

Перед этим Водонаева матом послала журналистку Ксению Собчак. Блогерша подчеркнула, что считает ее нехорошим человеком.

