Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
20:02, 9 апреля 2026

Военкор Кулько: ВС России устроили настоящую бойню для ВСУ под Константиновкой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска на трассе Дружковка — Константиновка устроили для Вооруженных сил Украины настоящую бойню. Ситуацию у ключевого для фронта города описал в Telegram военный корреспондент Дмитрий Кулько.

«Основная работа идет на трассе Дружковка — Константиновка, где дроны методично разбирают резервы прямо во время ротации. Тех, кто пытается скрытно просочиться через лесополосы, разведка вскрывает мгновенно — шансов дойти до позиций у противника просто нет», — рассказал военкор.

По его словам, только на этом участке фронта за двое суток российские войска уничтожили более 30 украинских солдат.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют более 60 процентов города Константиновка. Кроме того, он добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.

