Военный эксперт Джерелиевский: Киев не совершил прорыв в создании дронов

Военный эксперт Борис Джерелиевский оценил украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и угрозу, которая от них исходит. Своим мнением он поделился в беседе с «Царьградом».

По его словам, украинским производителям дронов не удалось совершить качественный рывок. Джерелиевский отметил, что у Вооруженных сил России имеются как универсальные ударные системы, так и дроны с головками наведения на радиолокационный сигнал, с ракетами «воздух — воздух» и с искусственным интеллектом, способные выбирать цели, искать их и тут же наносить удар.

«Ничего такого подобного в таком объеме у ВСУ не наблюдаю. Там прежде всего идет достаточно эффективное масштабирование производства дронов. Но прорыва не вижу», — указал эксперт.

Однако, отметил Джерелиевский, удары Киева набирают глубину. Поэтому в Белгородской области начали устанавливать противодроновые коридоры, которые раньше можно было видеть только на передовой.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) назвал два сценария для Украины.