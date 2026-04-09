16:18, 9 апреля 2026Бывший СССР

Военный эксперт оценил угрозу от усовершенствованных дронов ВСУ

Военный эксперт Джерелиевский: Киев не совершил прорыв в создании дронов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Военный эксперт Борис Джерелиевский оценил украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и угрозу, которая от них исходит. Своим мнением он поделился в беседе с «Царьградом».

По его словам, украинским производителям дронов не удалось совершить качественный рывок. Джерелиевский отметил, что у Вооруженных сил России имеются как универсальные ударные системы, так и дроны с головками наведения на радиолокационный сигнал, с ракетами «воздух — воздух» и с искусственным интеллектом, способные выбирать цели, искать их и тут же наносить удар.

«Ничего такого подобного в таком объеме у ВСУ не наблюдаю. Там прежде всего идет достаточно эффективное масштабирование производства дронов. Но прорыва не вижу», — указал эксперт.

Однако, отметил Джерелиевский, удары Киева набирают глубину. Поэтому в Белгородской области начали устанавливать противодроновые коридоры, которые раньше можно было видеть только на передовой.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) назвал два сценария для Украины.

    Последние новости

    «Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

    Назван срок окончания осадков в Москве

    Главные торговые улицы Москвы подешевели после ухода иностранных брендов

    Стало известно о грозящем Семену Слепакову розыске

    Потерявший все волосы за несколько недель комик рассказал о жизни без них

    Политолог назвал угрозы Трампа в сторону Европы беспочвенными

    Россиянина выбросили с 12-го этажа многоэтажки

    «Народный губернатор» ДНР раскрыл сценарий предотвращения конфликта Киева с Донбассом

    Самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался в аэропорту США

    Названа главная причина пробуксовки экономики США

    Все новости
