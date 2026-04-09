Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:05, 9 апреля 2026

Выявлен не связанный со здоровьем скрытый фактор риска рака

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thx4Stock team / Shutterstock / Fotodom

Отсутствие брака может быть связано с более высоким риском развития рака. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более чем о четырех миллионах случаев заболевания. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Research Communications (CRC).

Ученые сравнили частоту онкологических заболеваний у людей старше 30 лет в зависимости от семейного положения. Оказалось, что никогда не состоявшие в браке участники значительно чаще сталкивались с раком, причем эта тенденция наблюдалась почти для всех основных типов опухолей. Особенно выраженной разница была для так называемых предотвратимых видов рака — связанных с инфекциями, курением и образом жизни.

Так, у мужчин, никогда не вступавших в брак, риск некоторых видов рака был выше примерно на 70 процентов по сравнению с женатыми, а у женщин — на 85 процентов по сравнению с теми, кто состоял или состоял ранее в браке. В отдельных случаях различия были еще более заметны: например, риск рака шейки матки у женщин без брачного опыта оказался почти в три раза выше.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о прямой причинно-следственной связи. По их мнению, семейное положение может отражать совокупность факторов — от доступа к медицинской помощи и регулярных обследований до образа жизни и уровня социальной поддержки. Именно эти факторы, вероятно, и влияют на риск заболевания.

Ранее ученые выяснили, что длительное воздействие пестицидов увеличивает вероятность заболевания раком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok