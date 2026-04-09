Выявлен не связанный со здоровьем скрытый фактор риска рака

CRC: Отсутствие брака повышает риск развития рака

Отсутствие брака может быть связано с более высоким риском развития рака. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более чем о четырех миллионах случаев заболевания. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Research Communications (CRC).

Ученые сравнили частоту онкологических заболеваний у людей старше 30 лет в зависимости от семейного положения. Оказалось, что никогда не состоявшие в браке участники значительно чаще сталкивались с раком, причем эта тенденция наблюдалась почти для всех основных типов опухолей. Особенно выраженной разница была для так называемых предотвратимых видов рака — связанных с инфекциями, курением и образом жизни.

Так, у мужчин, никогда не вступавших в брак, риск некоторых видов рака был выше примерно на 70 процентов по сравнению с женатыми, а у женщин — на 85 процентов по сравнению с теми, кто состоял или состоял ранее в браке. В отдельных случаях различия были еще более заметны: например, риск рака шейки матки у женщин без брачного опыта оказался почти в три раза выше.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о прямой причинно-следственной связи. По их мнению, семейное положение может отражать совокупность факторов — от доступа к медицинской помощи и регулярных обследований до образа жизни и уровня социальной поддержки. Именно эти факторы, вероятно, и влияют на риск заболевания.

Ранее ученые выяснили, что длительное воздействие пестицидов увеличивает вероятность заболевания раком.