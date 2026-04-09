Ссора с подростком плохо закончилась для мужчины в российском городе

В Приморье арестовали подростка за убийство мужчины. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным агентства, ночью 8 апреля 16-летний подросток около одного из домов по проспекту 50 лет Октября в городе Дальнегорске во время конфликта с 42-летним пострадавшим ударил его ножом. Ранение, полученное потерпевшим, оказалось несовместимым с жизнью. После этого несовершеннолетний скрылся с места происшествия.

Суд избрал задержанному подростку меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

