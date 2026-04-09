Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:25, 9 апреля 2026Силовые структуры

Ссора с подростком плохо закончилась для мужчины в российском городе

В Приморье арестовали подростка за убийство мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Приморье арестовали подростка за убийство мужчины. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным агентства, ночью 8 апреля 16-летний подросток около одного из домов по проспекту 50 лет Октября в городе Дальнегорске во время конфликта с 42-летним пострадавшим ударил его ножом. Ранение, полученное потерпевшим, оказалось несовместимым с жизнью. После этого несовершеннолетний скрылся с места происшествия.

Суд избрал задержанному подростку меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что галлюциногены превратили день рождения россиянки в кровавое шоу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok