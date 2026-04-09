10:23, 9 апреля 2026Силовые структуры

Задержание организовавшего кибератаку на российское СМИ агента СБУ попало на видео

ФСБ: В Чите действия агента СБУ привели к кибератакам на СМИ и инфраструктуру
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Чите задержание организовавшего кибератаки на СМИ и объект критической инфраструктуры Забайкальского края местного жителя попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах показано, как правоохранители входят в квартиру местного жителя. Затем следователь ФСБ объясняет ему причину задержания.

Ранее сообщалось, что фигурант — житель Читы 1960 года рождения, бывший внештатный корреспондент «Радио Свободная Европа» (СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России).

Он решил помогать украинской стороне и вступил в подконтрольное Службе безопасности Украины (СБУ) Telegram-сообщество. Мужчина передал Украине данные об информационных ресурсах местного печатного издания, которое освещает специальную военную операцию (СВО), а также об одном из объектов критической инфраструктуры региона для организации в отношении них вредоносных компьютерных воздействий.

