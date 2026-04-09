Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:20, 9 апреля 2026

Блогерша застилизовала брендовые вещи матери из нулевых и впечатлила россиян

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bozz.create

Блогерша Лиза Боззкриейт стилизовала брендовые вещи матери из нулевых и впечатлила россиян. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 27,7 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша заявила, что ее мать в двухтысячные была фэшн-иконой, вследствие чего ей достались предметы гардероба люксовых марок. Так, юзерша примерила винтажные джинсы Dolce & Gabbana с низкой посадкой, дополнив их коричневым ремнем Roberto Cavalli с золотой пряжкой.

Помимо этого, женщина надела синюю укороченную куртку из натуральной кожи. «Финальный аккорд — вот такая сумочка Fendi. Чуть-чуть мухлюю, потому что это не мамина сумочка, а сумка маминой подруги из тех же времен. Я думаю, что Белла Хадид пошла бы в таком образе за хлебом», — заявила блогерша.

Зрители оценили наряд Боззкриейт в комментариях под постом. «Я бы за эти джинсы...», «Я не могу... ваши образы и фигура!», «Ну новая фэшн-икона, немного стритовый, но при этом такой очень стильный хайфэшн или такой немножко Бродвей со вкусом», «Десять из десяти!», «Красота», — описали они.

В апреле стилист превратила бабушкин халат из секонд-хенда в трендовую вещь и показала результат. Инфлюэнсерша с никнеймом nikakoro запечатлела себя в магазине подержанных вещей, примерив изделие с ярким принтом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok