Женщина рассказала о скрытом из-за наращенных ресниц единственном признаке опухоли мозга

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:30, 9 апреля 2026

The Sun: Британка не заметила симптом опухоли мозга из-за наращенных ресниц
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Великобритании Дженни Кип рассказала, что долгое время не знала об опухоли мозга, так как единственный симптом болезни был скрыт наращенными ресницами. Ее историю опубликовало издание The Sun.

34-летняя женщина вспоминает, что первым признаком онкологического заболевания стала асимметрия глаз, которую она не заметила. По ее словам, тревожный сигнал был замаскирован наращенными ресницами, которые делали изменения во внешности практически незаметными.

Британка утверждает, что обнаружила симптом случайно: она убрала искусственные ресницы и окружающие сказали, что ее правый глаз заметно больше левого. Через неделю женщина прошла обследование и узнала, что у нее менингиома. «У меня не было никаких других симптомов. Не было даже головной боли», — рассказала она.

По словам Кип, есть вероятность, что опухоль стала расти из-за инъекций противозачаточных средств. Врачи на всякий случай рекомендовали ей отказаться от них. Затем женщине провели две операции, но удалить опухоль полностью не смогли. Однако сейчас она находится в стабильном состоянии и не увеличивается в размере.

Ранее австралийка Сумбул Ари рассказала, что в течение 11 месяцев испытывала постоянный зуд, сильную усталость и ночную потливость. Первоначально врачи подозревали заболевание кожи, но позже выявили рак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok