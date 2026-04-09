Женщина рассказала о скрытом из-за наращенных ресниц единственном признаке опухоли мозга

The Sun: Британка не заметила симптом опухоли мозга из-за наращенных ресниц

Жительница Великобритании Дженни Кип рассказала, что долгое время не знала об опухоли мозга, так как единственный симптом болезни был скрыт наращенными ресницами. Ее историю опубликовало издание The Sun.

34-летняя женщина вспоминает, что первым признаком онкологического заболевания стала асимметрия глаз, которую она не заметила. По ее словам, тревожный сигнал был замаскирован наращенными ресницами, которые делали изменения во внешности практически незаметными.

Британка утверждает, что обнаружила симптом случайно: она убрала искусственные ресницы и окружающие сказали, что ее правый глаз заметно больше левого. Через неделю женщина прошла обследование и узнала, что у нее менингиома. «У меня не было никаких других симптомов. Не было даже головной боли», — рассказала она.

По словам Кип, есть вероятность, что опухоль стала расти из-за инъекций противозачаточных средств. Врачи на всякий случай рекомендовали ей отказаться от них. Затем женщине провели две операции, но удалить опухоль полностью не смогли. Однако сейчас она находится в стабильном состоянии и не увеличивается в размере.

Ранее австралийка Сумбул Ари рассказала, что в течение 11 месяцев испытывала постоянный зуд, сильную усталость и ночную потливость. Первоначально врачи подозревали заболевание кожи, но позже выявили рак.