675-килограммовая деталь насмерть придавила работницу российского завода

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 10 апреля 2026Россия

В Башкирии 675-килограммовая деталь насмерть придавила работницу завода
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Следком Башкирии»

В Башкирии 675-килограммовая деталь насмерть придавила работницу завода «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

Трагедия с россиянкой произошла в мае 2025 года. Тогда в котельно-сварочном цехе предприятия проводили подготовку продукции к отгрузке. Начальник цеха поручил переместить на межпролетную тележку крупногабаритную металлическую верхнюю камеру массой 675 килограммов, которую нужно было подкрасить. Но руководитель не проконтролировал, есть ли специальные упоры и оснастка, которые гарантировали бы устойчивость груза.

Женщина-маляр стала красить люк камеры. В этот момент на нее рухнула незакрепленная конструкция. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Начальника цеха и бывшего старшего мастера АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» обвинили в нарушении правил безопасности.

Ранее сообщалось, что в Якутске 16-летнего юношу насмерть придавило танком в парке «Россия — моя история».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok