675-килограммовая деталь насмерть придавила работницу российского завода

В Башкирии 675-килограммовая деталь насмерть придавила работницу завода «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

Трагедия с россиянкой произошла в мае 2025 года. Тогда в котельно-сварочном цехе предприятия проводили подготовку продукции к отгрузке. Начальник цеха поручил переместить на межпролетную тележку крупногабаритную металлическую верхнюю камеру массой 675 килограммов, которую нужно было подкрасить. Но руководитель не проконтролировал, есть ли специальные упоры и оснастка, которые гарантировали бы устойчивость груза.

Женщина-маляр стала красить люк камеры. В этот момент на нее рухнула незакрепленная конструкция. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Начальника цеха и бывшего старшего мастера АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» обвинили в нарушении правил безопасности.

