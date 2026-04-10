11:11, 10 апреля 2026

Американский MQ-4C Triton потерял высоту и исчез над Персидским заливом

Иван Потапов
Фото: Official U.S. Navy Page / Wikimedia

Военно-морские силы (ВМС) США могли 9 апреля потерять разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-4C Triton, который неожиданно исчез в небе над Персидским заливом. Об этом пишет портал TWZ.

«Незадолго до этого беспилотник также отслеживался как быстро теряющий высоту, что вызвало множество вопросов о его дальнейшей судьбе. Это произошло всего через два дня после того, как Соединенные Штаты и Иран договорились о все еще очень хрупком прекращении огня, которое в значительной степени зависит от открытия стратегически важного Ормузского пролива», — говорится в публикации.

Там отмечается, что, согласно онлайн трекерам, MQ-4C завершил примерно трехчасовой полет над Персидским заливом и Ормузским проливом и, по всей видимости, возвращался на военнную авиабазу Сигонелла в Италии. Издание пишет, что MQ-4C Triton пересек воздушное пространство Саудовской Аравии, после чего резко повернул на северо-восток в направлении Ирана. «Имеющиеся данные также показывают, что беспилотник быстро снизился с высоты около 15 километров до 3 километров», — говорится в материале.

В Пентагоне отказались комментировать TWZ произошедшее. Издание пишет, что по состоянию на 2025 год ВМС США располагают 20 дронами MQ-4C Triton.

Ранее портал Defence Network сообщил, что американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров 21 или 22 февраля, находясь при этом над Персидским заливом в воздушном пространстве Ирана.

