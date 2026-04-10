Силовые структуры
19:12, 10 апреля 2026

Банкиров легендарного вора в законе Виктора Пана отправят под суд

В Курске определят место суда над банкирами вора в законе Виктора Пана
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В Курске отправят под суд банкиров вора в законе Виктора Пана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Они обвиняются по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), 210 («Руководство структурным подразделением преступного сообщества и участие в нем»), 172 («Незаконная банковская деятельность») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2002 года в Курской области Виктор Панюшин, занимавший высшее положение в преступной иерархии, наделил Тебекина статусом так называемого положенца в пределах территории Белгородской области. Таким образом, он признал его лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

Пользуясь статусом, Тебекин совместно с неустановленными лицами в апреле 2014 года создал и возглавил преступное сообщество для совершения преступлений в сфере экономической деятельности, которое работало несколько лет на территории Белгородской и Курской областей. В организацию входило не менее 14 человек.

До 2017 года они получили доход в размере более 235 миллионов рублей. Также путем незаконного возмещения НДС через подконтрольные организации они похитили из бюджета свыше 57 миллионов рублей.

По данным МВД России, в целях обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафов, а также возможной конфискации, наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 4,2 миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено в Первый кассационный суд общей юрисдикции для определения территориальной подсудности.

Ранее сообщалось, что еще одного бизнесмена арестовали за обналичивание миллиардов рублей.

