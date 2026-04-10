Большинство британцев отнеслись к США негативно из-за войны с Ираном

Politico: Британцы сочли США негативной силой из-за войны с Ираном

Большинство жителей Великобритании назвали Соединенные Штаты негативной силой в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса Public First, опубликованного изданием Politico.

Более половины (53 процента) британцев теперь считают Америку негативной силой в глобальном масштабе — по сравнению с 35 процентами в декабре. Почти две трети опрошенных (65 процентов) заявили, что США создают проблемы для других стран, а 49 процентов назвали Америку ненадежным союзником в кризисных ситуациях.

«Всего за пять месяцев британская общественность полностью утратила веру в своего главного союзника», — заявил руководитель отдела опросов Себ Райд. Отмечается, что падение рейтингов связано с отказом премьера Кира Стармера поддержать удары США и Израиля по Ирану.

Ранее стало известно, что среди шести крупных стран Евросоюза (ЕС) политика администрации президента США Дональда Трампа воспринимается больше как угрожающая, чем дружественная. Только 12 процентов респондентов назвали Америку близким союзником.

Самый высокий уровень недоверия зафиксирован в Испании, где 51 процент опрошенных назвали США угрозой. В Италии так считают 46 процентов, в Бельгии 42 процента, во Франции 37 процентов, а в Германии 30 процентов.