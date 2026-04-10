Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 10 апреля 2026

Большинство британцев отнеслись к США негативно из-за войны с Ираном

Politico: Британцы сочли США негативной силой из-за войны с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Большинство жителей Великобритании назвали Соединенные Штаты негативной силой в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса Public First, опубликованного изданием Politico.

Более половины (53 процента) британцев теперь считают Америку негативной силой в глобальном масштабе — по сравнению с 35 процентами в декабре. Почти две трети опрошенных (65 процентов) заявили, что США создают проблемы для других стран, а 49 процентов назвали Америку ненадежным союзником в кризисных ситуациях.

«Всего за пять месяцев британская общественность полностью утратила веру в своего главного союзника», — заявил руководитель отдела опросов Себ Райд. Отмечается, что падение рейтингов связано с отказом премьера Кира Стармера поддержать удары США и Израиля по Ирану.

Ранее стало известно, что среди шести крупных стран Евросоюза (ЕС) политика администрации президента США Дональда Трампа воспринимается больше как угрожающая, чем дружественная. Только 12 процентов респондентов назвали Америку близким союзником.

Самый высокий уровень недоверия зафиксирован в Испании, где 51 процент опрошенных назвали США угрозой. В Италии так считают 46 процентов, в Бельгии 42 процента, во Франции 37 процентов, а в Германии 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях после удара ВСУ ракетами «Нептун» по России

    Найдено необычное сравнение венгерской оппозиции

    Известная российская блогерша выйдет замуж

    Раскрыта ложь москвичей о количестве партнеров

    Раскрыта дата приговора для нажившего миллионы на «Патриоте» российского генерала

    Иностранный банк отчаялся продать свой бизнес в России

    Техногигант развеял один из страхов по поводу искусственного интеллекта

    Большинство британцев отнеслись к США негативно из-за войны с Ираном

    Зеленский высказался о создании буферной зоны

    Появление Зеленского на избирательных плакатах в Венгрии объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok