Буданов перестал показывать Зеленскому лайки

«РБК-Украина»: При Буданове Зеленскому перестали показывать лайки из соцсетей

После назначения на должность главы офиса президента (ОП) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Владимиру Зеленскому перестали показывать лайки и посты из соцсетей. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Атмосфера и корпоративная культура, конечно, заметно изменились. Никто уже не показывает президенту посты, которые лайкнули или не лайкнули», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что Буданов сделал упор в своей работе на повышение функциональности и снижении роли офиса президента в принятии решений.

Ранее Буданов заявил, что его главная задача заключается в том, чтобы наладить эффективный переговорный процесс. По его словам, сложность нынешней ситуации заставляет отложить второстепенные политические вопросы и сосредоточиться на создании действенной переговорной платформы вместе с союзниками.