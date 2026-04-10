11:54, 10 апреля 2026

Буданов перестал показывать Зеленскому лайки

«РБК-Украина»: При Буданове Зеленскому перестали показывать лайки из соцсетей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После назначения на должность главы офиса президента (ОП) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Владимиру Зеленскому перестали показывать лайки и посты из соцсетей. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Атмосфера и корпоративная культура, конечно, заметно изменились. Никто уже не показывает президенту посты, которые лайкнули или не лайкнули», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что Буданов сделал упор в своей работе на повышение функциональности и снижении роли офиса президента в принятии решений.

Ранее Буданов заявил, что его главная задача заключается в том, чтобы наладить эффективный переговорный процесс. По его словам, сложность нынешней ситуации заставляет отложить второстепенные политические вопросы и сосредоточиться на создании действенной переговорной платформы вместе с союзниками.

    Последние новости

    Ссора туристов обернулась трагедией на Камчатке. Люди насмерть замерзли в горах. Что об этом известно?

    Чиновника из администрации российского города заподозрили в госизмене

    В России назвали условие продления пасхального перемирия

    В РФ представлен третий автомобиль марки Volga

    Буданов перестал показывать Зеленскому лайки

    Раскрыта схема «вора в законе» и его группировки с доходом 235 миллионов рублей

    В России определили самый продаваемый электрокар с пробегом

    Иностранец попытался вылететь с 25 миллионами рублей в багаже и попался в аэропорту

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Все новости
