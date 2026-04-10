15:00, 10 апреля 2026Силовые структуры

Давший показания на криптоблогера Битмаму присвоил миллиарды рублей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Давший показания на российскую блогершу Валерию Федякину, известную в криптовалютной среде как Битмама, бизнесмен Гагик Гулакян присвоил более чем 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, деньги он присвоил с неустановленными следствием соучастниками. К такому заключению пришел эксперт. «В качестве вознаграждения, то есть извлечен доход в особо крупном размере, а именно в суммах 315 684 282,35 руб., 184 012 135,19 дирхама ОАЭ, которыми участники организованной группой распределились по своему усмотрению», — сказано в материалах дела.

По информации ТАСС, Гулакян был арестован накануне по уголовному делу по статье об организации незаконной банковской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил Валерию Федякину, известную в криптовалютной среде как блогерша Битмама, к семи годам колонии общего режима.

