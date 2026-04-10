15:22, 10 апреля 2026

Еще одна страна выразила Ирану протест из-за решения по Ормузскому проливу

Стармер: Великобритания не хочет платить за проход судов через Ормузский пролив
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Stringer / Reuters

Власти Великобритании выступают против решения руководства Ирана взимать плату с иностранных судов за проход через Ормузский пролив. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, его слова приводит ТАСС.

Британские энергетические и логистические компании, отметил он, не согласны платить Ирану за безопасный проход своих судов через ключевую на Ближнем Востоке транспортную артерию. Взгляды властей Соединенного Королевства по этому вопросу, пояснил Стармер, были изложены президенту США Дональду Трампу.

Плата за проход иностранных судов через Ормузский пролив, добавил он, не должна быть среди условий двухнедельного перемирия между Ираном и Соединенными Штатами. Власти Великобритании надеются, что прекращения огня на Ближнем Востоке будет носить долгосрочный характер. Иностранные компании не должны расплачиваться за это из собственного бюджета, заключил Стармер.

Ранее схожую позицию по этому вопросу занял глава государственной нефтекомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC султан Аль-Джабер. По его словам, плата Ирану за проход судов через ключевую логистическую артерию нарушит нормы международного судоходства. На этом фоне, пояснил он, власти Ирана должны без каких-либо условий полноценно открыть пролив для движения иностранных судов.

