Европе спрогнозировали скорую нехватку еще одного важного вида топлива

Глава МЭА Бироль: Европа в мае может столкнуться с дефицитом дизельного топлива

В обозримом будущем европейские страны могут столкнуться с нехваткой еще одной важного вида топлива — дизельного. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит ТАСС.

Из-за войны в Иране, отметил он, в некоторых регионах мира уже сейчас наблюдается дефицит дизельного топлива и авиационного керосина. На этом фоне власти Бангладеш и Пакистана начали вводить ограничение на использование природного газа для энергоемких отраслей экономики, пояснил Бироль.

Если судоходство в Ормузском проливе не придет в норму в ближайшее время, предупредил он, проблема нехватки ключевых видо топлива может затронуть и европейский регион. При таком раскладе дефицит авиакеросина и дизельного топлива в странах Евросоюза (ЕС) рискует возникнуть в ближайшие несколько недель.

Ранее об угрозе скорой нехватки авиационного топлива в крупнейших аэропортах европейских стран предупредила Corriere della Sera. По данным источников, сформированных резервов некоторым государствам блока хватит всего на 8-10 дней. Только две страны обладают запасами для автономной работы аэропортов в течение 90 суток. Главной причиной надвигающегося кризиса собеседники газеты назвали масштабные перебои с поставками с Ближнего Востока.