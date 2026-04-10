Буданов: Мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине продолжится

Мирный процесс по урегулированию украинского конфликта будет продолжаться. Такое заявление сделал глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), передает «Новости.Live» в Telegram.

«Мирный процесс будет продолжаться. Украина надеется на визит американских представителей в ближайшее время», — ответил он на вопрос журналистов.

8 апреля представитель украинского МИД Георгий Тихий высказался о готовности Украины принять партнеров из США, как только они захотят нанести визит.

Ранее Буданов заявил, что его главная задача заключается в том, чтобы наладить эффективный переговорный процесс. По его словам, сложность нынешней ситуации заставляет отложить второстепенные политические вопросы и сосредоточиться на создании действенной переговорной платформы вместе с союзниками.