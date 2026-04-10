Экономика
14:23, 10 апреля 2026Экономика

Главный конкурент Boeing сократил поставки самолетов до минимума

Reuters: Поставки самолетов Airbus упали на 16 %
Кирилл Луцюк

Фото: Kireyonok_Yuliya / Freepik

В прошлом месяце компания Airbus поставила 60 самолетов. Об этом сообщило Reuters.

Всего в I квартале было поставлено 114 лайнеров, что на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Достигнутый результат оказался минимальным с января-марта 2009-го.

По словам руководителей компании, поставки самолетов Airbus с начала года затруднены из-за постоянных проблем с поставками панелей фюзеляжа и нехватки двигателей.

Всего в 2026 году компания Airbus планирует поставить 870 самолетов.

В конце января руководство этого авиастроительного гиганта призвало сотрудников готовиться к «новым кризисам». В 2025 году компания уже понесла урон, а в 2026-м ситуация усугубляется конфронтацией между США и Китаем. Как отметили в Airbus, начало 2026-го отмечено беспрецедентным числом кризисов и тревожными геополитическими событиями.

По итогам 2025 года американский концерн Boeing получил заказы на 1175 самолетов и таким образом впервые с 2018-го опередил Airbus.

