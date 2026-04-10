14:36, 10 апреля 2026

Горящая у здания суда в Москве машина попала на видео

На парковке у суда в Чертанове сгорела машина
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

На парковке у здания суда в Москве загорелся легковой автомобиль. ЧП попало на видео. Кадры с горящей машиной опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

По информации 360.ru, инцидент произошел утром в пятницу, 10 апреля, на парковке у здания мировых судей по улице Красного Маяка в Чертаново. На место происшествия прибыли экстренные службы и ликвидировали возгорание, но машина сильно пострадала.

«Машина сгорела за 10 минут! Просто в хлам сгорела, от нее ничего не осталось. Такого у нас еще не было», — рассказала телеканалу очевидица.

Несколькими днями ранее в Москве загорелась крыша военного института. Пожар начался в Московском высшем общевойсковом командном училище, расположенном на юго-востоке столицы.

