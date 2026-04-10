Силовые структуры
20:00, 10 апреля 2026

Гособвинитель запросил срок для бывшего мужа Лерчек

В Москве прокурор запросил 7,5 года колонии для экс-супруга Лерчек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве прокурор запросил 7,5 года колонии для экс-супруга Лерчек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Гагаринском суде прокурор запросил для бывшего супруга блогера Лерчек Артема Чекалина 7,5 года лишения свободы по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ. А также попросили назначить штраф почти 197 миллионов рублей.

По версии следствия, при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов. Так злоумышленники незаконно вывели из страны более 250 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший муж Лерчек рассказал о ее состоянии.

