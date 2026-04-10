В России не осталось надежд на рост продаж грузовиков

11:30, 10 апреля 2026

«Ъ»: Рынок новых тяжелых грузовиков в России не выйдет из кризиса до конца года
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Продажи новых тяжелых грузовиков в России не смогут показать заметный рост по итогам года и останутся на критически низком уровне. К такому выводу пришли опрошенные «Коммерсантом» («Ъ») эксперты и участники рынка.

В 2025 году, по данным «Автостата», в стране удалось реализовать всего 46,9 тысячи таких автомобилей, что в 2,2 раза меньше, чем годом ранее. Ранее аналитики не исключали, что такой показатель окажется временным локальным минимумом, но предпосылок к изменению ситуации нет.

На рынок все так же давят слишком высокие ставки лизинга и растет утилизационный сбор, делающий иностранную технику дороже. Также влияние оказывает ограниченное предложение, что связано с приостановкой действия одобрения транспортных средств для ряда популярных китайских моделей.

Партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский напомнил, что строительство и логистика не ожидают существенного роста, поэтому спроса на тяжелые грузовики ждать не приходится. Директор направления коммерческого транспорта «Дунфэн Мотор Рус» Игорь Ершов отметил, что автотранспортным компаниям в любом случае нужно обновлять парк, но уровень ставок на перевозки позволяет покрывать только текущие затраты, а средств на развитие не остается.

По итогам первого квартала «Автостат» оценивает продажи новых тяжелых грузовиков в 8,93 тысячи, что на 30 процентов меньше, чем годом ранее. Лидером рынка остается КамАЗ, у которого продана 3,1 тысячи грузовиков, но и у него фиксируется падение на 10 процентов. Если в оставшиеся три квартала ситуация не улучшится, то за год продажи упадут почти на четверть.

Ранее глава КамАЗа Сергей Когогин рассказал, что производитель не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года. По его словам, хорошим результатом станет хотя бы выход в ноль. В минувшем году убытки КамАЗа по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) выросли в 11 раз, до 37 миллиардов рублей, а выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей.

