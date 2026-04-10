16:04, 10 апреля 2026Мир

Иран поставил условие США и Израилю перед переговорами

МИД Ирана: Тегеран не хочет перемирие, которое позволит США и Израилю атаковать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Иран не хочет такого перемирия, которое позволит США и Израилю вновь атаковать. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи, передает The Guardian.

«Мы не хотим прекращения огня, которое позволит врагу-агрессору перевооружиться и начать новую агрессию», — указал дипломат.

Тахт-Раванчи подчеркнул, что сторонам удалось достигнуть соглашение о том, что иранский план из 10 пунктов станет основой для предстоящих переговоров.

Ранее представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи допустил, что США могут использовать мирные переговоры в Исламабаде как повод выиграть время и подготовиться к новому нападению на Исламскую Республику.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что переговоры между делегациями США и Ирана начнутся в субботу, 11 апреля.

