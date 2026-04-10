Иран указал США на два невыполненных пункта соглашения

Галибаф: США не выполнили два пункта соглашения, их надо решить до переговоров

США не выполнили два пункта соглашения, их надо решить до переговоров. На это Вашингтону указал спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф на странице в соцсети X.

«Две меры, взаимно согласованные между сторонами, до сих пор не были реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка замороженных активов Ирана до начала переговоров», — заявил он.

По его словам, эти два вопроса должны быть урегулированы до начала переговоров.

Ранее Иран поставил США условие, что прекратит переговоры в Пакистане, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана.