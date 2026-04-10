Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:59, 10 апреля 2026Мир

Иран указал США на два невыполненных пункта соглашения

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США не выполнили два пункта соглашения, их надо решить до переговоров. На это Вашингтону указал спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф на странице в соцсети X.

«Две меры, взаимно согласованные между сторонами, до сих пор не были реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка замороженных активов Ирана до начала переговоров», — заявил он.

По его словам, эти два вопроса должны быть урегулированы до начала переговоров.

Ранее Иран поставил США условие, что прекратит переговоры в Пакистане, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok