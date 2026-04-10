Иранские нефтяники извлекли выгоду из войны на Ближнем Востоке

Reuters: Иранская нефть для Китая впервые с 2022 года оказалась дороже Brent

Иранские экспортеры нефти извлекли выгоду из затянувшейся война на Ближнем Востоке, подняв ценник на свое сырье для китайских импортеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Если до войны иранская нефть продавалась в Китае со скидкой в 10 долларов за баррель по отношению к эталонной североморской марке сырья Brent, то в начале апреля расклад впервые за много лет изменился.

В первой декаде второго месяца весны как минимум два нефтеперерабатывающих завода в восточной провинции Шаньдун закупили партии сорта Light по цене на 1,5-2 доллара за баррель выше, чем ICE Brent, уточнили собеседники агентства. Таким образом, пояснил один из источников, стоимость иранской нефти для китайских импортеров оказалась выше цены Brent впервые с 2022 года.

К удешевлению эталонной североморской марки сырья привело в том числе ослабление американских санкций в отношении энергетической отрасли Тегерана. На этом фоне участники рынка ожидают роста спроса на нефть из Ирана, в частности, со стороны одного из крупнейших в мире потребителей — Индии. Еще одним фактором стало двухнедельное перемирие на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп объявил о временном прекращении огня в регионе в среду, 8 апреля.

Китай, являющийся ведущим глобальным импортером нефти, сейчас также стремится обезопасить внутренний рынок от дефицита нефтепродуктов. Постепенное восстановление поставок иранского сырья через Ормузский пролив может помочь КНР в этом, отмечают эксперты. Очередные партии нефти Light, как ожидается, будут доставлены в азиатскую страну в течение апреля. Впрочем, ценовой расклад в паре с Brent может измениться в скором времени, в случае очередной эскалации на Ближнем Востоке, предупредили эксперты.