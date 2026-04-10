20:51, 10 апреля 2026Экономика

Иранские нефтяники извлекли выгоду из войны на Ближнем Востоке

Reuters: Иранская нефть для Китая впервые с 2022 года оказалась дороже Brent
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Иранские экспортеры нефти извлекли выгоду из затянувшейся война на Ближнем Востоке, подняв ценник на свое сырье для китайских импортеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Если до войны иранская нефть продавалась в Китае со скидкой в 10 долларов за баррель по отношению к эталонной североморской марке сырья Brent, то в начале апреля расклад впервые за много лет изменился.

В первой декаде второго месяца весны как минимум два нефтеперерабатывающих завода в восточной провинции Шаньдун закупили партии сорта Light по цене на 1,5-2 доллара за баррель выше, чем ICE Brent, уточнили собеседники агентства. Таким образом, пояснил один из источников, стоимость иранской нефти для китайских импортеров оказалась выше цены Brent впервые с 2022 года.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

К удешевлению эталонной североморской марки сырья привело в том числе ослабление американских санкций в отношении энергетической отрасли Тегерана. На этом фоне участники рынка ожидают роста спроса на нефть из Ирана, в частности, со стороны одного из крупнейших в мире потребителей — Индии. Еще одним фактором стало двухнедельное перемирие на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп объявил о временном прекращении огня в регионе в среду, 8 апреля.

Китай, являющийся ведущим глобальным импортером нефти, сейчас также стремится обезопасить внутренний рынок от дефицита нефтепродуктов. Постепенное восстановление поставок иранского сырья через Ормузский пролив может помочь КНР в этом, отмечают эксперты. Очередные партии нефти Light, как ожидается, будут доставлены в азиатскую страну в течение апреля. Впрочем, ценовой расклад в паре с Brent может измениться в скором времени, в случае очередной эскалации на Ближнем Востоке, предупредили эксперты.

    Последние новости

    Журналист «Новой газеты» арестован в Москве из-за использования ботов для «пробива». Это первое подобное уголовное дело

    Россиянам подсказали способ избавиться от запоров за три простых шага

    Букмекеры оценили вероятность появления команды Хайкина в полуфинале ЧМ-2026

    Полиция идентифицировала останки пропавшей 46 лет назад женщины

    Названа цена самой дешевой студии в популярном у россиян городе-курорте

    Открыт способ ускоренного восстановления после инсульта

    Королеву раскритиковали за похудение на уколах словами «жрать надо меньше»

    Отец Маска рассказал об опыте с водкой и мечте искупаться в Волге

    Иранские нефтяники извлекли выгоду из войны на Ближнем Востоке

    Журналисты обнаружили знакомый с ходом мыслей Трампа источник

    Все новости
