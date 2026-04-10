Капризов установил еще один рекорд «Миннесоты»

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по матчам с двумя и более голами

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил еще один клубный рекорд. Об этом сообщает ТАСС.

В выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Далласа» россиянин оформил дубль. Встреча прошла в ночь на пятницу, 10 апреля, и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

Для Капризова эта игра стала 42-й в составе Миннесоты, в которой он забросил как минимум две шайбы. Это лучший результат в истории клуба, предыдущее достижение принадлежало словаку Мариану Габорику (41 матч).

4 марта Капризов установил рекорд «Миннесоты» по числу голов за клуб. Он забросил 220-ю шайбу в составе клуба и обошел Габорика, в активе которого 219 голов.