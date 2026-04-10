Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:40, 10 апреля 2026

Коллеги раскритиковали образ учительницы и возмутили россиян

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lebedevairishaa

Педагог с десятилетним стажем Ирина Лебедева пожаловалась на критику своего рабочего образа со стороны коллег. Ролик и комментарии опубликованы на ее странице в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом lebedevairishaa продемонстрировала рабочий внешний вид на камеру. Так, учитель запечатлела себя в зауженных к низу темных штанах и оверсайз-пиджаке сливочного оттенка. В качестве обуви россиянка выбрала кроссовки в тон брюкам. При этом она посетовала, что получила от коллег замечание за неподходящий дресс-код. «Шаровары? Это брюки из брючного материала, просто необычный фасон. Извините, не ради хайпа и подписчиков, просто устала, крик души», — призналась она.

Лебедева подчеркнула, что администрация школы возмутилась ее нарядом и заявила, что с таким гардеробом ей стоит работать не в учебном заведении, а в салонах или в офисе, где можно демонстрировать свою внешность и одежду. «А также призвали заменить все фотографии в соцсетях на какой-нибудь цветочек», — добавила педагог.

Пользователей сети возмутила реакция руководства Лебедевой, о чем они написали в комментариях. «Дайте им просто артикул и они успокоятся», «А что именно не устраивает? Молодость? Красота? Диплом?», «В вашей школе смотрят на внешний вид! А их не интересует уровень вашей профессиональной подготовки?», «Как стилист радуюсь внешнему виду учителя. Моя дочь обожает, когда учитель, молодая девушка, красиво одета. Она с удовольствием ходит к таким на занятия. Сочувствую, что приходиться бороться с завистью женщин по отношению к вам», — высказались они.

В феврале артист балета Николай Цискаридзе призвал ввести дресс-код для посетителей театра. По словам бывшего премьера Большого театра, необходимо регламентировать форму одежды в культурных учреждениях по аналогии с храмами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok