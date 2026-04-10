Ловцам популярных у арабских шейхов российских краснокнижных птиц дали срок

На Камчатке браконьеры получили срок за ловлю краснокнижных кречетов

На Камчатке браконьеры, ловившие популярных у арбаских шейхов кречетов, получили от четырех с половиной до пяти с половиной лет колонии за незаконную добычу животных из Красной книги России. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с августа по сентябрь 2025 года мужчины поймали и содержали в неволе двух краснокнижных птиц для последующей продажи за пределами региона. Птиц удалось спасти, после осмотра орнитологами они были отпущены в естественную среду обитания.

Ранее в Забайкальском крае к семи годам колонии приговорили гражданина Сирии по фамилии Алнаамех, занимавшегося ловлей кречетов.