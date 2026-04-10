07:32, 10 апреля 2026Силовые структуры

Ловцам популярных у арабских шейхов российских краснокнижных птиц дали срок

На Камчатке браконьеры получили срок за ловлю краснокнижных кречетов
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

На Камчатке браконьеры, ловившие популярных у арбаских шейхов кречетов, получили от четырех с половиной до пяти с половиной лет колонии за незаконную добычу животных из Красной книги России. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с августа по сентябрь 2025 года мужчины поймали и содержали в неволе двух краснокнижных птиц для последующей продажи за пределами региона. Птиц удалось спасти, после осмотра орнитологами они были отпущены в естественную среду обитания.

Ранее в Забайкальском крае к семи годам колонии приговорили гражданина Сирии по фамилии Алнаамех, занимавшегося ловлей кречетов.

    Последние новости

    Трамп срочно обратился к НАТО по Ормузскому проливу

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Украина усилила пропаганду на одном направлении

    Оценена возможность Европы выжить без России

    Трамп разгневался из-за срыва соглашения по Ормузскому проливу

    Осужденный за взятки замначальника пожарной охраны МЧС попросился на СВО

    Назван возможный кандидат на пост главы российского приграничного региона

    Европа оказалась не в состоянии выполнить требование Трампа

    Женщина призналась новому партнеру в фетише и пожалела об этом

    Раскрыта истинная причина назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Все новости
