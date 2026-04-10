МИД России высказался о блокировке Ормузского пролива

МИД России: Напавшие на Иран не должны скрывать, что до атаки Ормуз был открыт

МИД России заявил, что страны, совершившие нападение на Иран и теперь возлагающие на него ответственность за сбои в судоходстве через Ормузский пролив, не должны пытаться искажать реальную картину событий. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнули в дипведомстве, до момента начала агрессии против Тегерана никаких проблем с проходом судов в этой стратегически важной артерии не наблюдалось.

Ранее глава государственной нефтекомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC султан Аль-Джабер признал, что Ормузский пролив продолжает оставаться закрытым для прохода многих иностранных судов. Он назвал неприемлемой идею платы за безопасный проход иностранных судов, которую продвигает Иран.