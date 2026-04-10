20:31, 10 апреля 2026Россия

Мишустин приостановил службу отправившегося в зону СВО замглавы Минцифры

Никита Абрамов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин приостановил службу отправившегося в зону проведения специальной военной операции (СВО) замглавы Минцифры Андрея Заренина. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Заренина Андрея Александровича», — говорится в документе.

Отмечается, что приостановка действия полномочий связана с законом «О системе государственной службы Российской Федерации», который гласит, что государственная служба приостанавливается в связи с призывом на военную службу.

О решении Заренина отправиться в зону проведения спецоперации стало известно ранее 2 апреля. Тогда об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Затем губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что Заренин будет служить в подразделении «БАРС-Курск».

