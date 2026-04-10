Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:37, 10 апреля 2026

Мостовой призвал самого дорогого российского футболиста уехать из страны

Владислав Уткин
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший капитан сборной страны Александр Мостовой призвал самого дорогого российского футболиста Алексея Батракова уехать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

«Если к Батракову есть интерес от ПСЖ, надо брать чемоданы в руки и уезжать. Если есть возможность уехать, надо ей пользоваться. Есть Сафонов, который там уже играет. Партнеры всегда помогут с адаптацией», — сказал Мостовой.

Также известный в прошлом футболист привел пример полузащитника Александра Головина, который с 2018 года выступает за «Монако». «Я то же самое говорил, когда пошел интерес к Головину от "Монако". Многие кричали, что делать в этих клубах, а он уже больше восьми лет играет и является одним из лучших футболистов», — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к Батракову, который сейчас защищает цвета «Локомотива». 20-летний полузащитник является самым дорогим российским футболистом, его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok