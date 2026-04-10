Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:33, 10 апреля 2026

Мужчина надел старые джинсы и получил некроз кожи

В Китае мужчина получил некроз кожи из-за паука в старых джинсах
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

В китайском Ханчжоу мужчина надел старые джинсы, которые давно лежали в шкафу, и вскоре оказался в больнице с обширным некрозом кожи после укуса ядовитого паука. Об этом сообщает Qilu Evening News.

По данным издания, житель Чжэцзяна по фамилии Чэнь перебирал одежду, нашел старые джинсы и решил их примерить. Сразу после этого он почувствовал острую боль в правом бедре и странное шевеление. Мужчина быстро снял штаны, вытряхнул оттуда паука и увидел на коже две маленьких точки, похожие на следы от укола иголкой. Не придав этому значения, он обработал ранку мазью.

Однако к вечеру у него поднялась температура, а на месте укуса появилось красное пятно. Спустя два дня сыпь покрыла все тело, а бедро опухло, почернело в месте укуса и покрылось волдырями. Мужчина обратился в больницу, врачи диагностировали у него некроз кожи и системное отравление. Сейчас пациент проходит курс детоксикации в больнице.

Медики предупреждают: токсин некоторых пауков содержит ферменты, разрушающие клетки и сосуды. Без своевременной помощи их укус может привести к ампутации или даже смерти. Нельзя расчесывать или выдавливать ранку — нужно промыть ее водой с мылом, приложить холод и срочно ехать в больницу, особенно при появлении повышенной температуры, рвоты или затрудненного дыхания. Даже если паук неядовит, он может быть переносчиком столбняка.

Ранее сообщалось, что жительница штата Техас, США, Сара Нил пережила укус паука и столкнулась с редкой болезнью. У нее диагностировали локсосцелизм — некроз кожи и подкожной клетчатки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok