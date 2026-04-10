Политик Дюпон-Эньян назвал Зеленского военным спекулянтом

Президент Украины Владимир Зеленский является не политиком, а спекулянтом. Так его назвал на своей странице в соцсети Х глава правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

«Зеленский — военный спекулянт, стремящийся лишь к обострению конфликта с Россией. Любой здравомыслящий человек, искренне желающий мира, выступал бы за деэскалацию», — написал он, отметив, что антироссийские санкции очень сильно ударили по Франции.

Ранее Дюпон-Эньян заявил о подготовке европейцев к полномасштабному военному конфликту с Россией. По его словам, Евросоюз подталкивает своих членов к войне с помощью форсированного всеобщего перевооружения.

Позднее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рассказал, что Франция готова начать прямой военный конфликт с Россией вместо возобновления переговоров с ней.