09:13, 10 апреля 2026Интернет и СМИ

Туалетный навык ведущей ошеломил участников шоу

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

Певица Эшли Робертс, ставшая участницей британского реалити-шоу «Я знаменитость... Южная Африка» (I'm a Celebrity... South Africa) на канале ITV, раскрыла в эфире туалетный навык своей подруги, радиоведущей Аманды Холден. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В выпуске реалити-шоу о выживании в Южной Африке участники обсуждали туалет в их лагере. Во время беседы Робертс решила поделиться фактом о Холден. «Аманда ходит по-большому быстрее всех, кого я когда-либо встречала в жизни. (...) Она убегает в коротком перерыве между песнями и тут же возвращается. Я говорю: "Ты не могла [успеть сходить в туалет]". И она отвечает: "Смогла, чувствую себя замечательно!" И она снова в эфире», — рассказала Робертс.

Умение ведущей ошеломило других участников шоу. «Надеюсь, что Аманде Холден нравится, что мы здесь в дикой природе говорим о том, как она опорожняет кишечник, потому что так дни идут быстрее!» — пошутила телезвезда Скарлетт Моффатт.

Ранее известная британская телеведущая и журналистка Стеф Макговерн, сломавшая руку, пожаловалась на туалетную проблему. Она призналась, что из-за травмы не могла смывать за собой в туалете.

