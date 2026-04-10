Назван возможный сценарий трагедии с туристами на Камчатке

Не выжившие на Камчатке туристы могли запаниковать и разрезать палатку

Назван возможный сценарий трагедии с группой туристов на Камчатке — они могли запаниковать и разрезать палатку. Об этом изданию «КП-Петербург» рассказал Сергей, отец выжившего туриста Егора.

Он пояснил, что его сын с возлюбленной по имени Елизавета выбрали идти по изначально запланированному маршруту и отстали от других семерых путешественников, чтобы переждать непогоду. Остальные члены группы ушли дальше на перевал, где поставили отапливаемую палатку. По словам Сергея, у них также были с собой средства для обогрева.

«В определенный момент в палатке началась паника. Туристы решили, как я понял, что их заваливает снегом, разрезали палатку и начали бежать, как на перевале Дятлова. В это время мой сын и Елизавета были ниже на склоне, паники у них не было», — заключил он.

Ранее сообщалось, что 3 апреля в Камчатском крае члены туристической группы разделились и пошли разными маршрутами. Семеро из них выбрали более опасный путь и вскоре перестали выходить на связь. В итоге пятеро из них были найдены с признаками сильного обморожения, еще двое — не выжили.