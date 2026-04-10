Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:32, 10 апреля 2026Культура

Обвиненный в педофилии культовый рэпер умер в США

Обвиненный в педофилии пионер рэпа Африка Бамбаата умер в возрасте 67 лет в США
Андрей Шеньшаков

Фото: Neilson Barnard / Getty Images for David Yurman

Рэпер и диджей Лэнс Тейлор, известный под псевдонимом Африка Бамбаата, ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Тейлор был культовой фигурой в мире хип-хопа, являясь одним из пионеров жанра. Известно, что он скончался в Пенсильвании. Подробности случившегося неизвестны.

За последние несколько лет в адрес Лэнса звучали обвинения в сексуальном насилии, торговле людьми и педофилии, некоторые дела даже дошли до суда. В 2025 году артист выплатил компенсацию мужчине, который утверждал, что тот подвергал его насилию и передавал другим взрослым мужчинам в течение четырех лет. Жертве тогда было 12 лет. Комментируя обвинения в адрес Африка Бамбаата, другая легенда рэпа Мелле Мел заявил, что «все знали» о насилии над детьми, но это был «самый охраняемый секрет хип-хопа».

Артист получил известность в составе движения «сознательного рэпа» Universal Zulu Nation. Вершиной коммерческого успеха Бамбааты стал 1984 год с композицией «Planet Rock», которая поднялась до четвертой строчки в американском чарте. За его плечами также сотрудничество с Sex Pistols, Джеймсом Брауном, Полом Окенфолдом и другими известными исполнителями. Совместный с Leftfield трек «Afrika Shox» вошел в саундтрек к фильму «Ванильное небо».

Ранее американский актер Майкл Джей Фокс, наиболее известный по трилогии «Назад в будущее», вышел на связь с поклонниками после ошибочной публикации телеканала CNN о его смерти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok