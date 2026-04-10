15:17, 10 апреля 2026Моя страна

Опубликовано «антистресс-видео» с тающим Байкалом

Babr Mash опубликовал видео с игольчатым льдом на Байкале
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В сети появился видеоролик, на котором запечатлено уникальное природное явление, возникающее при весеннем таянии льда на Байкале, — игольчатый лед. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Babr Mash.

«Природный антистресс прямиком с Байкала. Весенний лед там не просто тает — он звучит», — говорится в подписи к ролику.

Игольчатый лед появляется на озере обычно с конца апреля до середины мая. Во время таяния лед не растворяется в воде, а постепенно расслаивается на множество острых иголок.

«Вода под льдинами невероятно холодная из-за большой толщи льда, а сверху солнце постепенно подтапливает его поверхность. Воде некуда деваться, и она, нагретая солнцем, миллиметр за миллиметром начинает протачивать себе путь вниз, как бы растворяясь в ледяном поле и формируя эти самые триллионы иголок», — объясняет «Авиасейлс».

Ранее сообщалось об образовании блинчатого льда на берегу реки Зея в Амурской области.

