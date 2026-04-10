Осужденный за взятки замначальника пожарной охраны МЧС попросился на СВО

Приговоренный к 15 годам замначальника пожарной охраны МЧС захотел на СВО

Приговоренный к 15 годам колонии за хищение и взятки на 41,3 миллиона рублей экс-замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили попросил суд отправить его служить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на адвоката осужденного Владимира Шелупахина сообщает РИА Новости.

По словам представителя осужденного, он просит суд обязать военкомат заключить с ним контракт. Даудашвили получил срок за мошенничество на социальных выплатах и крупные взятки. Суд установил, что сотрудники МЧС необоснованно писали рапорты на получение соцвыплат и материальной помощи, а Даудашвили подписывал их, давая разрешение на выплату денег.

В августе 2025 года по иску прокуратуры у него были изъяты шесть квартир.