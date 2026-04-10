Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:36, 10 апреля 2026

Осужденный за взятки замначальника пожарной охраны МЧС попросился на СВО

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ефим Брянцев / Коммерсантъ

Приговоренный к 15 годам колонии за хищение и взятки на 41,3 миллиона рублей экс-замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили попросил суд отправить его служить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на адвоката осужденного Владимира Шелупахина сообщает РИА Новости.

По словам представителя осужденного, он просит суд обязать военкомат заключить с ним контракт. Даудашвили получил срок за мошенничество на социальных выплатах и крупные взятки. Суд установил, что сотрудники МЧС необоснованно писали рапорты на получение соцвыплат и материальной помощи, а Даудашвили подписывал их, давая разрешение на выплату денег.

В августе 2025 года по иску прокуратуры у него были изъяты шесть квартир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп срочно обратился к НАТО по Ормузскому проливу

    Россиян предупредили об опасности одного типа обуви

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Украина усилила пропаганду на одном направлении

    Оценена возможность Европы выжить без России

    Трамп разгневался из-за срыва соглашения по Ормузскому проливу

    Осужденный за взятки замначальника пожарной охраны МЧС попросился на СВО

    Назван возможный кандидат на пост главы российского приграничного региона

    Европа оказалась не в состоянии выполнить требование Трампа

    Женщина призналась новому партнеру в фетише и пожалела об этом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok