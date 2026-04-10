Открыт способ ускоренного восстановления после инсульта

FN: Акупунктура и роботизированная терапия ускоряют восстановление при инсульте

Сочетание иглоукалывания и роботизированной терапии может заметно улучшать восстановление после ишемического инсульта. К такому выводу пришли исследователи, выполнившие метаанализ 20 рандомизированных исследований с участием 1594 пациентов. Работа опубликована в Frontiers in Neurology (FN).

Роботизированная терапия — это реабилитация с использованием специальных устройств, которые помогают пациенту многократно выполнять правильные движения и ускоряют восстановление функций.

Ученые оценивали состояние людей с гемиплегией — параличом одной стороны тела после инсульта. Оказалось, что комбинированная терапия лучше стандартных подходов улучшала двигательную функцию рук и ног, а также способность к повседневной активности. Наибольший эффект отмечался по шкалам, которые оценивают восстановление движений и уровень самостоятельности в быту.

Особенно выраженная польза наблюдалась у пациентов с более тяжелыми исходными нарушениями движений рук. Авторы предполагают, что роботизированная терапия обеспечивает интенсивные и повторяющиеся тренировки, а иглоукалывание может дополнительно влиять на нервную систему и усиливать восстановительные процессы.

Исследователи также отмечают благоприятный профиль безопасности такого подхода. При этом они подчеркивают, что для окончательных выводов нужны более крупные и качественные исследования, а также данные о долгосрочных результатах лечения.

Ранее ученые выяснили, что низкий вес при рождении повышает риск инсульта в молодости.