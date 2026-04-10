12:35, 10 апреля 2026

Пассажиры случайно оставили таксисту живого питона

В США таксист после поездки нашел в багажнике живого питона
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Bogdan Cristel BC / SA / Reuters

В штате Пенсильвания, США, таксист, чье имя не называется, нашел в багажнике автомобиля огромную змею. Об этом пишет People.

По словам водителя, он сразу понял, как королевский питон мог оказаться в его автомобиле. Накануне вечером он вез пассажиров с выставки рептилий в Филадельфии. Он вспомнил, что во время поездки женщина на заднем сиденье сказала, что из ее сумки что-то выпало. Она попросила таксиста остановиться, чтобы она смогла осмотреть салон, но он не смог этого сделать.

Закончив поездку, он вернулся домой и поставил машину в гараж. Живую змею он обнаружил лишь на следующее утро. Таксист предполагает, что питона случайно оставили пассажиры. Змею уже забрали.

Королевские питоны не ядовиты. Они не вырастают длиннее полутора метров и не представляют угрозы для человека. По этой причине их часто держат как домашних животных.

Ранее сообщалось, что жительница города Брисбен, Австралия, Рэйчел Блур неожиданно проснулась в одной постели с огромной змеей. Питон пробрался в спальню женщины через открытое окно.

