11:14, 10 апреля 2026Мир

Пекин выбрал политику вместо удара

Пекин вместо угрозы военной операции предложил Тайваню мирный сценарий
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Andreas Arnold / picture alliance via Getty Images

Китай демонстрирует смещение акцентов в тайваньском вопросе: вместо угрозы военной операции Пекин делает ставку на политическое урегулирование. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В тексте уточняется, что об этом свидетельствует прием в Пекине и Шанхае главы опозиционной партии Гомильдан Сжэн Ливэнь. Такой формат демонстрирует «рукопожатие через пролив» и готовность к диалогу между сторонами.

Исторически противостоявшая коммунистам партия теперь выступает за постепенное объединение с КНР, в отличие от правящей Демократической прогрессивной партии, которая ратует за независимость и сближение с США. Эксперты связывают такой дипломатический ход с расчетом Пекина на возвращение Гоминьдана к власти на Тайване в 2028 году — это могло бы запустить полноценный переговорный процесс.

