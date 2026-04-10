Племянник бывшего российского чиновника выкинул из окна гостя на свадьбе

08:56, 10 апреля 2026Россия

Племянник бывшего мэра Красноярска избил и выкинул из окна гостя на свадьбе
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Племянник бывшего мэра Красноярска Владимира Логинова вместе с друзьями избил и выкинул из окна гостя на свадьбе. Об этом сообщила Telegram-каналу Kras Mash мать пострадавшего россиянина.

Она отметила, что родственнику чиновника удалось уйти от ответственности. Женщина пояснила, что нападение на ее сына произошло в декабре 2023 года.

Якобы компании, в которой был родственник Логинова, не понравилось, что мужчина работает парикмахером. Как утверждает россиянка, у ее сына после нападения был поврежден таз, опорно-двигательный аппарат. Также у него выявили кровоизлияние в глаза и контузию.

Женщина подчеркнула, что ей удалось собрать компромат на родственника бывшего мэра Красноярска. Она планирует передать эти материалы московским следователям, чтобы добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что в Адыгее заместителя главы поселка Тахтамукай Азамата Ловпаче обвинили в избиении 51-летнего строителя и его 16-летнего сына.

