Покусавший полицейского россиянин выслушал приговор

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:30, 10 апреля 2026Силовые структуры

В Петербурге осудили мужчину, укусившего полицейского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, укусившего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Как установил суд, Александр Одинцов в состоянии алкогольного опьянения на станции метро «Нарвская» в ответ на задержание сотрудником полиции по подозрению в административном правонарушении схватил служащего за обмундирование и руки, после чего попытался вывести из равновесия. Тогда же он и укусил полицейского за голову.

Суд учел, что ранее он судим за аналогичное преступление и за преступление средней тяжести, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Суд приговорил Одинцова к двум годам и двум месяцам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что россиянина наказали за избиение мэра города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok