Покусавший полицейского россиянин выслушал приговор

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, укусившего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Как установил суд, Александр Одинцов в состоянии алкогольного опьянения на станции метро «Нарвская» в ответ на задержание сотрудником полиции по подозрению в административном правонарушении схватил служащего за обмундирование и руки, после чего попытался вывести из равновесия. Тогда же он и укусил полицейского за голову.

Суд учел, что ранее он судим за аналогичное преступление и за преступление средней тяжести, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Суд приговорил Одинцова к двум годам и двум месяцам колонии-поселения.

