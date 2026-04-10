Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:41, 10 апреля 2026Мир

Польша экстренно запустила истребители из-за российского самолета над Балтикой

Польша подняла два истребителя F-16 из-за российского самолета над Балтикой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские вооруженные силы второй раз за 48 часов подняли в небо два истребителя F-16. Причиной стал пролетевший над Балтикой российский самолет Ил-20, утверждает оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.

Согласно его заявлению, истребители совершили «очередной перехват» Ил-20 вечером 9 апреля, который выполнял полет в международной зоне. Кроме того, утром военные Польши сообщали об аналогичном инциденте, произошедшем днем ранее.

Между тем, в Минобороны РФ отмечали, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В марте Оперативное командование видов вооруженных сил Польши сообщало о подобном инциденте. Тогда польские военные заявили, что визуально идентифицировали и сопроводили из зоны ответственности самолет России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Отец Илона Маска рассказал о тайных поездках сына в другие страны

    Польша экстренно запустила истребители из-за российского самолета над Балтикой

    Мужчина захлебнулся во время крещения в надувном бассейне

    Рабочие изнасиловали спрятавшуюся от дождя на стройке девочку

    Зеленский ответил на решение России объявить пасхальное перемирие

    В США назвали B-21 «победителем» операции в Иране

    Раскрыта опасность потери сим-карты

    Трамп жестко раскритиковал Такера Карлсона

    Раскрыто изменившее позицию Трампа по Ливану событие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok