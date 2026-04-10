Польша экстренно запустила истребители из-за российского самолета над Балтикой

Польша подняла два истребителя F-16 из-за российского самолета над Балтикой

Польские вооруженные силы второй раз за 48 часов подняли в небо два истребителя F-16. Причиной стал пролетевший над Балтикой российский самолет Ил-20, утверждает оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.

Согласно его заявлению, истребители совершили «очередной перехват» Ил-20 вечером 9 апреля, который выполнял полет в международной зоне. Кроме того, утром военные Польши сообщали об аналогичном инциденте, произошедшем днем ранее.

Между тем, в Минобороны РФ отмечали, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В марте Оперативное командование видов вооруженных сил Польши сообщало о подобном инциденте. Тогда польские военные заявили, что визуально идентифицировали и сопроводили из зоны ответственности самолет России.