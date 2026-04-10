09:02, 10 апреля 2026

Появилась деталь о погибших на Камчатке туристах

Shot: Погибшими на Камчатке туристами оказались студенты из Санкт-Петербурга
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Погибшими туристами в Камчатском крае оказались двое студентов Санкт-Петербургского горного университета. Подробности раскрыл Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о 22-летнем и 24-летнем мужчинах, которые были членами туристического клуба. По предварительной информации, вся тургруппа состояла в этом клубе.

Молодые люди находились в составе той группы, что выбрала идти по основному маршруту, а не сокращенному — без палаток и спутниковых телефонов. Пятеро человек из группы выжили, но получили сильное обморожение, пишет канал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Камчатки Сергей Лебедев заявил, что причиной гибели туристов стало пренебрежение правилами безопасности. Тем временем спасательная операция подошла к концу.

    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях после удара ВСУ ракетами «Нептун» по России

    «Теледроида» из России отправят на МКС

    Стало известно о конфликте между не выжившими на Камчатке туристами

    Найдено необычное сравнение венгерской оппозиции

    Известная российская блогерша выйдет замуж

    Раскрыта ложь москвичей о количестве партнеров

    Раскрыта дата приговора для нажившего миллионы на «Патриоте» российского генерала

    Иностранный банк отчаялся продать свой бизнес в России

    Техногигант развеял один из страхов по поводу искусственного интеллекта

    Большинство британцев отнеслись к США негативно из-за войны с Ираном

    Все новости
