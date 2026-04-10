Появилась деталь о погибших на Камчатке туристах

Shot: Погибшими на Камчатке туристами оказались студенты из Санкт-Петербурга

Погибшими туристами в Камчатском крае оказались двое студентов Санкт-Петербургского горного университета. Подробности раскрыл Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о 22-летнем и 24-летнем мужчинах, которые были членами туристического клуба. По предварительной информации, вся тургруппа состояла в этом клубе.

Молодые люди находились в составе той группы, что выбрала идти по основному маршруту, а не сокращенному — без палаток и спутниковых телефонов. Пятеро человек из группы выжили, но получили сильное обморожение, пишет канал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Камчатки Сергей Лебедев заявил, что причиной гибели туристов стало пренебрежение правилами безопасности. Тем временем спасательная операция подошла к концу.