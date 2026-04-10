Премьер Италии обратилась с призывом к Европе по поводу НАТО

Премьер Италии Мелони: Европа должна сама строить систему безопасности в НАТО

Европейский союз (ЕС) должен сам выстраивать систему безопасности в Североатлантическом альянсе, не учитывая интересы Соединенных Штатов. С таким призывом выступила премьер Италии Джорджа Мелони, комментируя визит в Вашингтон генсека НАТО Марка Рютте.

«Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы, в первую очередь, гарантировать свою собственную безопасность», — подчеркнула политик.

Как утверждает итальянский премьер, Евросоюз уже дал понять Штатам, что не будет закрывать глаза на многочисленные унижения и упреки, например, жестко ответив на притязания в Гренландии и по вопросу тарифов.

Ранее издание Politico писало, что встреча президента США Дональда Трампа с Рютте не помогла изменить отношение американского лидера к союзникам по альянсу. По данным журналистов, Трамп после переговоров с Рютте выразил уверенность в том, что организация вновь не придет на помощь Соединенным Штатам, когда это потребуется Вашингтону.