Прибыль Федерации хоккея России сократилась в два раза

Прибыль Федерации хоккея России (ФХР) за 2025 год сократилась в два раза в сравнении с 2024-м. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Чистая прибыль ФХР в 2025 году составила 313,2 миллиона рублей. Годом ранее она составила 697,96 миллиона.

За прошлый год выручка организации сократилась на треть — до 601,55 миллиона рублей. Более половины всех денег принесли рекламные соглашения — 411,37 миллиона. На реализации медиаправ Федерация хоккея России заработала 146,1 миллиона рублей, а на продаже билетов — 43,82 миллиона.

Ранее стало известно, что убыток футбольного «Спартака» за 2025 год вырос в 2,5 раза. Он составил почти четыре миллиарда рублей.