Бывший СССР
23:36, 10 апреля 2026

«ВД»: Краматорск быстро становится критической точкой для обороны ВСУ в Донбассе
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Краматорск быстро становится критически опасной точкой для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Такое мнение приводит канал «Военное дело» в MAX.

По данным канала, российские подразделения заходят на Краматорск с двух направлений, при этом не спешат действовать, вопреки стратегической важности города, соизмеримой со Славянском.

Уточняется, что в этом районе из-за активности артиллерии и FPV-дронов ВС РФ некоторым украинским подразделениям запретили ночное движение.

Сообщается, что дорога Славянск — Краматорск оказалась практически парализована, а установленные там противодронные сети лишь частично справляются со своей задачей.

    Последние новости

    Иранская делегация прибыла в Пакистан на переговоры

    Десятки тысяч украинских военных нашли способ сбежать из ВСУ

    Благотворительная организация подала против принца Гарри иск о клевете

    Трупный жир начали использовать для увеличения груди и подтяжки ягодиц

    У Трампа заподозрили деменцию

    Раскрыта критически опасная точка для обороны ВСУ в Донбассе

    В США заявили о возможном продлении смягчения санкций против России

    Индия захотела закупить у России как можно больше нефти до конца года

    В дом главы OpenAI бросили «коктейль Молотова»

    10-летняя девочка попросила НАСА вернуть Плутону статус планеты и получила ответ

    Все новости
