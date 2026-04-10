Раскрыта реакция защиты на приговор нажившего миллионы рублей на «Патриоте» генерала

Защита осужденного на 19 лет генерала Попова будет настаивать на медэкспертизе

Защита осужденного на 19 лет бывшего замглавы Минобороны Попова будет настаивать на медицинской экспертизе для того, чтобы подтвердить невозможность отбывания им наказания. Об этом заявил адвокат фигуранта Дениса Сагача, передает ТАСС.

По его словам, защита бывшего генерала Попова намерена обжаловать приговор. «Приговор в отношении моего подзащитного будет обжалован, ибо он незаконный и необоснованный», — заявил Сагач.

Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова. Его также лишили звания генерала армии и оштрафовали на 85 миллионов рублей.