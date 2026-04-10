18:18, 10 апреля 2026Интернет и СМИ

Ревва обвинил американцев в афере и поверил в контакт Кати Лель с инопланетянами

Маргарита Щигарева
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Популярный российский комик и актер Александр Ревва заявил, что не верит в высадку американцев на Луну. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» он обвинил американцев в обмане мира относительно миссии «Аполлон-11».

«Я не верю в то, что американцы высадились на Луну. Я думаю, что это была афера века, достаточно хорошо спланированная и очень дорогостоящая», — сказал Ревва.

При этом юморист признался, что склонен доверять российской певице Кате Лель, которая неоднократно утверждала, что входила в контакт с инопланетными цивилизациями. Кроме того, актер заявил, что если бы сам встретился с пришельцами, то попросил бы у них сделать так, чтобы люди на Земле были счастливы и здоровы.

Ранее сообщалось, что Лель предупредила о нашествии инопланетян на Землю в 2026 году. Предполагаемый контакт с внеземными цивилизациями певица назвала потрясающей новостью. Она также призвала принять его с благодарностью.

